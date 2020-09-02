شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه "فى غيابه تمام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد رشاد أغنية جديدة تحمل اسم "فى غيابه تمام" على طريقة الريليكس فيديو، وهى من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الاغنية:

عينى ع اللى إتربى فى بعدى

سواه البعد ع الجانبين عينى على

اللى اتهان وتعب بعدى

اللى من غيرى شافله يومين بهدله

يا عينى ع الحلو لما تبهدله الأيام

قال هاينسى طلع ده كله كلام

تعبان فى غيابى عنه

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وانا فى غيابه تمام

واهو ساب الدنيا وجايلي

وقع ولا حد سمى عليه سيبوهولي

سيبوني أشمت فيه على مهلي

اللي الزمان دار بيه ولف وجابهولي

وتحولت قصة انفصال محمد رشاد عن زوجته مى حلمى إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الثنائى انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذى اتسم بالكثير من الخلافات.

وكان محمد رشاد دخل مجال التمثيل للمرة الأولى في رمضان الماضى بمسلسل ليالينا 80، وقد كشف عن تلك المفاجأة من خلال تصريحات سابقة لليوم السابع أكد فيها أنه بدأ الإعداد لألبومه الجديد، والذى سيشهد تعاونا مكثفا مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي بأكثر من أغنية.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، وكانت آخر أيضا كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق.