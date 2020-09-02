شكرا لقرائتكم خبر عن كوبليه محذوف من أغنية "يوم تلات" بصوت تامر حسين وعزيز الشافعى.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر الغنائى تامر حسين عن كوبليه جديد محذوف من أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، التى ضمها ضمن ألبومه الأخير "سهران" وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة هندى.



تامر وعزيز

ونشر تامر حسين، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو مع عزيز الشافعى، وهما يدندان الكوبليه المحذوف من الأغنية، التى جاءت كلماته كالتالى: "صعب الاختيار دى نار قايدة.. صعب أخد قرار ده مفيش فايدة، كل واحدة فيها ثقة زايدة.. كل واحدة قالت لى أنا رايدة".

يذكر أن آخر تعاون لتامر حسين وعزيز الشافعى، أغنية "أماكن السهر" التى طرحها الهضبة مؤخرا وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى وحققت نجاحا كبيرا، حيث اقتربت عدد مشاهداتها على يوتيوب إلى 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

فى أى مكان فى عيون باصين حواليه..

وياعينى أول مايبان الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب فى عينيه..

فى أماكن السهر انا قمرى طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطى ع الحلوين..

ع البحر ان مشى الموج يهدى ويختشى..

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كله بيزعل لو مشى له حبايب بالملايين..

ده حبيبى لو نزل ع الارض فى ناس تعتزل..

وده مين ده مدام يتعزل فى مكان مافيهوش مخلوق..

فى اماكن السهر انا قمرى طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطى ع الحلوين..

يشاور للسما ده جمال محتاج ترجمة..

مين شاف كدة لا معلمه خليك فى مكانك فوق..

دة فى اى مكان فى عيون باصين حواليه..

فى اماكن السهر انا قمرى طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطى ع الحلوين..

ويا عينى اول ما ينام الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب فى عينيه.