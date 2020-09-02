شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس فى أقوى تصريحاته ببرنامج "من غير زعل" مع عماد صفوت غدًا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المنتج الكبير نصر محروس ضيفًا على برنامج "من غير زعل" ، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، على الخليج 365، والمقرر عرضه غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث كشف محروس عن أقوى تصريحاته بشأن أزمته مع بهاء سلطان، كما تحدث عن أمنيته في التعاون مع النجم الكبيرعمرو دياب وحبه الشديد له، كذلك عن رأيه في الفنانة التي يحب أن يتزوجها .

وتطرق نصر محروس، للحديث عن السؤال الصعب وهو إنكار الفضل في حياته، فضلاً عن خسارته المادية التي تعرض لها، كما تحدث عن إذا عاد الزمان به للنقطة صفر، من هو أول نجم سيقدم له أغانى، كما كشف محروس عن أجرأ تصريحاته بشأن النجم بهاء سلطان الذى يعتبره أهم صوت يسلطنه، كما كشف عن قيمة ثروته، وغيرها من التصريحات الجريئة.

"يشار إلى أن برنامج "من غير زعل" إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير حسام عاطف، جرافيكس خلود رفعت، ويعرض كل يوم أربعاء من كل أسبوع في الساعة التاسعة والنصف.