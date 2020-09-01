بعد سيارة ياسمين صبري.. تامر أمين لأبو هشيمة: داري على شمعتك

رنا صلاح الدين - تبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم النجمة المصرية ياسمين صبري، والتي تلقتها هدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

وعلق الإعلامي المصري تامر أمين على هذه الضجة، في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، حيث عبر عن اندهاشه من تعجب الناس من الأمر، حيث أن أبو هشيمة اشترى هدية لزوجته مثل أي زوج، ولكن الفارق أنه رجل ثري فكانت هديته بقدر ثرائه.

سيارة ياسمين صبري

الإعلامي المصري أضاف: "أبو هشيمة رجل أعمال ثري وطبيعي تبقى هديته رولز رويس كابروليه".

وتابع أنه يتوقع أبو هشيمة تعمد شراء السيارة زرقاء خوفا من الحسد، حيث قال: " بسم الله ما شاء الله.. خمسة و خميسة في عين الحسود.. بيتهيألي أبو هشيمة قصد يجيبها زرقا عشان الحسد".

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سيارة ياسمين صبري

الإعلامي المصري وجه نصيحة لأحمد أبو هشيمة، بقوله: "نصيحتي لك كنت داري على شمعتك تقيد رغم إنها مش شمعة دي مصنع شموع".

وكان التصريح قد تضمن نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا.

سيارة ياسمين صبري