أول تعليق لنهى العمروسي على حبس ابنتها في قضية "الفيرمونت"

رنا صلاح الدين - شهدت قضية الاعتداء على فتاة فندق «فيرمونت نيل سيتي» تطورات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، حيث أمرت النيابة العامة المصرية بحبس نازلى مصطفى كريم ابنة النجمة المصرية نهى العمروسى، وأثنين آخرين، أربعة أيام احتياطيًّا.

وفي أول تعليق لنهى العمروسي، كتبت على حسابها الخاص بموقع "الفيس بوك": "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية و يتهم المظلوم بأنه ظالم.. تهمة نازلي بنتي الحقيقة إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

نهى العمروسي

وأضافت، في تصريحات صحفية: "بنتي متجوزة واحد من المتهمين بالاغتصاب، وفيه محاولة للانتقام منها وعايزين يدخولها في القصة".

وتابعت: "وأنا مش عايزة أقول اسمه دلوقتي ولا هو ابن مين، بس اللي أقدر أقوله إنه هارب في لندن حاليًا خوفا من القبض عليه".

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وأوضحت: " بنتي أصلا كانت شاهدة في القضية، ومعرفش إيه حصل معاها وتحولت لمتهمة إزاي".

نهى العمروسي

وجاء حبس ابنة الفنانة المصرية بعد التحقيق في وقائع تم اتهامها فيها ضمن التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي»، وقد اتخذت النيابة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين الهاربين في نفس القضية من خلال الإنتربول.

النيابة العامة المصرية كانت قد أعلنت عن تلقيها بلاغ من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس، ورد فيه تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم أدلوا بها عن الحادث.

المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بفحص ما تم تقديمه من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.