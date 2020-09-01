إد شيران مستقبلاً مولودته الأولى: وقعنا في حبها

منابعة بتجـــــــــــرد: أعلن المغني البريطاني إد شيران وزوجته شيري سي بورن، أنهما استقبلا مولودتهما الأولى ليرا انتارستكا.

ونشر شيران (البالغ 29 عاماً) صباح اليوم صورة لحذاء أطفال وبطانية ملونة على صفحته على موقع إنستغرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إد كتب أسفل الصورة: «رسالة سريعة مني، حيث إن لدي بعض الأنباء الشخصية التي أريد أن أشاركها معكم».

وأضاف: «في الأسبوع الماضي وبمساعدة فريق طبي ممتاز للتوليد، وضعت شيري ابنتنا الجميلة ليرا انتارستيكا سي بورن شيران».

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وأكمل: «لقد وقعنا في حبها تماماً، الأم والطفلة بصحة جيدة ونحن نشعر بسعادة بالغة».

وكان إد قد أعلن نهاية العام الماضي أنه سيبتعد عن الغناء لفترة للتركيز على السفر وحياته الشخصية.

وأعلن إد الصيف الماضي أنه تزوج شيري (البالغة 28 عاماً) في احتفال خاص في يناير 2019.