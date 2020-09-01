متابعة بتجــــــــــــرد: عايدت الممثلة السورية شكران مرتجى زميلها الممثل السوري أيمن زيدان بمناسبة عيد ميلاده. فنشرت شكران مرتجى صورة تجمعها بأيمن زيدان عبر حسابها الخاص على إنستغرام وعلقت كاتبةً: “1 أيلول عيد ميلاد عرابي وصاحب فضل كبير في مشواري الفني الكبير أيمن زيدان كل عام وأنت بطل من هذا الزمان”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تعايد أيمن زيدان: كل عام وأنت بطل من هذا الزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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