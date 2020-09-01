500 ألف إسترليني تنقذ مهمة توم كروز المستحيلة

يبدو أن النجم الأمريكي توم كروز لن يدع شيئاً يحول دون الانتهاء من تصوير الجزء السابع من سلسلة "المهمة المستحيلة" هذه المرة.

وأفادت وسائل إعلام بأن كروز أجّر سفينة بحرية ضخمة له ولطاقم عمله فيلم Mission: Impossible 7 بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، تجنباً لتأجيل تصوير الفيلم مجددا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مصادر إن الممثل الأمريكي أجّر سفينة Hurtigruten watercraft لتصوير أحداث الفيلم في النرويج، لأنه يصرّ على تجنب مزيد من التأجيل لتصوير الفيلم، الذي يعتزم طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "طاقم العمل متخوف من تأجيل الفيلم مجدداً، وتوم تحديداً يصر على ألا يدع شيئاً يحول دون استكمال التصوير، ولذلك يرى الجميع أن استئجار السفينة سوف يبقي الأمور آمنة حتى انتهاء موعد تصوير الفيلم".

وتتسع السفينة لـ 500 راكب، كما أنها مصممة للإبحار في طقس سيئ، وفي حالة تأجيرها ستكون هذه هي الرحلة الثالثة لها منذ فك حظر كورونا.



