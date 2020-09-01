مقالب "التوأم ويزلي".. أسرار جديدة من كواليس هاري بوتر

حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/9/2 12:24 ص بتوقيت أبوظبي
كشف أبطال سلسلة هاري بوتر، التوأم جيمس وأوليفر فيلبس بعضا من أسرار كواليس تصوير سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، مؤخرًا.
وذكر الأخوان أنهما كانا نسخة من شخصياتهما في السلسلة، إذ دبرا الكثير من الخدع والمقالب في بقية طاقم العمل، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.
جيمس وأوليفر فيلبس، اللذان اشتهرا بأداء دور التوأم فريد وجورج ويزلي، كانا من الشخصيات المحبوبة في سلسلة الأفلام والروايات بسبب خفة ظلهما وتنفيذهما الكثير من المقالب.
وقالا إن الحيلة كانت ملاذهما للهروب من العقاب، إذ ادعيا في معظم الوقت أن هذه المقالب هي وسيلتهما لإتقان الشخصيات وفهم أدوارهما.
بدوره، قال جيمس فيليبس، إن أحد مقالبهما، كانت خلال بناء موقع تصوير BT offices، حينها تم تسليم طاقم العمل أجهزة لاسلكي للتواصل، في ذلك الوقت اكتشف الأخوان القناة التي يتواصل عليها طاقم بناء الموقع واخترقا القناة وأمرا العمال بالتوقف عن العمل والبناء والعودة إلى منازلهم.
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