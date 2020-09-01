دون إذن.. امرأة كرواتية تقتحم لقاء فيروز وماكرون

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنزل السيدة فيروز، الكثير من الجدل منذ الإعلان عنها، خاصة أن اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة انتهى بمنح "جارة القمر" أعلى وشاح فرنسي.



وبقدر ما أثارته الزيارة من جدل، كان هناك سر غامض لفت نظر متابعي اللقاء، تمثل في صورة ظهرت كخلفية لماكرون وفيروز، تحمل وجه مطربة لبنان الأولى.





ومع قليل من البحث تم كشف النقاب عن سر الصورة التي تحمل وجه فيروز، إذ رسمتها الفنانة الكرواتية جوستينا سيسي توماسيو سرسق عام 1980.

وكانت جوستينا سيسي توماسيو (1923 -2015) تزوجت حبيب سرسق في القاهرة، ثم انتقلت معه إلى لبنان عام 1965.





المثير أن البعض أشار إلى أن اللوحة المعلقة في الخلفية لم تكن الأولى لفيروز بريشة جوستينا، إذ سبق ورسمت اللوحة نفسها عام 1969 لكن بالفحم.

عقب تقليد جارة القمر النجمة اللبنانية فيروز، بوسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمنزلها بلبنان، تحدث جمهور رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن اللوحة التي ظهرت خلف فيروز أثناء تكريمها والتي تضم 3 رسومات لوجه جارة القمر.





وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطربة اللبنانية فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت، الإثنين.

وقال ماكرون، في بث تلفزيوني عقب اللقاء: "قطعت التزاما لفيروز، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، أعدكم بأنني لن أترككم".

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وأضاف: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

وأكد أنه "قضى وقتًا رائعًا معها وتحدث لها عما تمثله بالنسبة له"، مضيفا أنه "يعتقد أن فيروز تشكل أملًا للجيل الجديد بكل ما تحمله من لبنان الحب والحلم"، ورفض ماكرون الحديث عما نقلته فيروز له بشأن ما يحدث للبنان حاليًا، معقبًا أنه يستطيع التعبير عن مشاعره وانطباعاته، لكنه لا يستطيع أن ينقل ما قالته له فيروز لأن هذا يعود لها.





وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، الفنانة فيروز فى منزلها، الإثنين، وفقا لجدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان.

وقالت السفارة في بيانها إن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.





وكان ماكرون توجه، الإثنين، مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب أنطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان، لتنفيذ لقاء وصفه قصر الإليزيه في برنامج الزيارة تحت عنوان "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين".

ومنح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال اللقاء، السيدة فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.

يذكر أن فيروز سبق وتم تكريمها من الرئيس فرانسوا ميتران، الذي منحها وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، كما منحها الرئيس جاك شيراك وسام "فارس جوقة الشرف" عام 1998.

ويزور الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد انفجار مرفأ بيروت، لمطالبة السياسيين بتشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء.