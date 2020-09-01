"مش فرحان".. سامح حسين يعلق على تكريم فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان سامح حسين على تكريم السيدة فيروز من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس. وكتب "سامح" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مش عارف ليه لما شوفت تكريم ماكرون، للسيدة العظيمة فيروز افتكرت لما نابليون الفرنسي المستعمر حب يتقرب ويتودد للمصريين، مش فرحان لفيروز لأنها أكبر وأعظم من أى تكريم " واستقبلت فيروز الرئيس الفرنسي، أمس، في منزلها بمنطقة الرابية، وأهدته لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور اسمه عليها. وزار الرئيس الفرنسي لبنان عقب انفجار مرفأ لبنان وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في لبنان

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