فيديو| إيمان العاصي ترقص على أغنية "جاني في ملعبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد نور جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو الفنانة إيمان العاصي، التي ظهرت وهي ترقص على أغنية "جاني في ملعبي"، لمحمد نور.

وعلق "نور" على الفيديو: "مع صديقتي الفنانة الجميلة المتألقة إيمان العاصي، سعيد جدا بنجاح الأغنية، الحمد لله وردود أفعالكم".

أغنية "جاني في ملعبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.