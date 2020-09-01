صور.. محمد الشرنوبي بصحبة زوجته في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، صور لها رفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي في أحدث ظهور.

وظهر الثنائي في الصور بإطلالة رومانسية في إحدى المناسبات، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعي راندا رياض وزوجها.

وكان الفنان محمد الشرنوبي، قد احتفل بزفافه على راندا رياض في يونيو الماضي، بحضور أسرتي العروسين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

من ناحية أخرى، يشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، مي عمر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، إدوارد، ملك زاهر، ومن إخراج محمد عبدالسلام.