أحمد أمين يبدأ تصوير برنامج "الفاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ الفنان أحمد أمين تصوير الموسم الثاني من برنامجه "الفاميليا".

نشر "أمين" صورة من التصوير، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بدأنا تصوير حلقات الفاميليا وكل يوم وقت قراية الجوابات بحاول أمسك دموعي بالعافية.. اتعلمت في البرنامج ده إن اعترافك لحد بالحب بيبقى مؤثر مهما كنت إنت فاكر إنه هو عارف، برضه لحظة بحبك لابنك لمامتك لوالدك لأي شخص بتحبه بتفرق معاه جدا".

"الفاميليا" هو تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.