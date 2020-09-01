نجوم الفن يعلقون على زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز: "أحلى حاجة حصلت في 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على دعم السيدة فيروز بعد ظهورها، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها .

نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة للسيدة فيروز، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "أحلى حاجة حصلت في 2020، إن احنا شفنا فيروز وهي بتضحك كمان، ربنا يحميها".

نانسي عجرم

وعلقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، على صور السيدة فيروز: "ضحكة لبنان"، مع وضع ثلاثة قلوب، للتعبير عن حبها.

نجوى كرم

كما نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة فيروز، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت عليها: "السيدة فيروز هي الحقيقة اللي خبرت عن حضارة لبنان، وصورته الحقيقة حتى صارت مساحته وسع الدني".

Advertisements

إنجي علي

فيما نشرت المذيعة إنجي علي صورًا للسيدة فيروز برفقة الرئيس الفرنسي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت على الصور: "في النهاية الفن الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الشعوب، بنحبك يا فيروز".

محمد محسن

نشر محسن صورة للسيدة فيروز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا جمالك يا ست الناس كلها يا فيروز.. رمز الوطنية والجمال والسمو والرقي والبساطة، يتزين وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام فرنسي، بوجوده على صدرها".

وتابع: "هذه هي الحقيقة، والوسام الحقيقي ناله اليوم ماكرون المحظوظ بزيارته لجارة القمر، الوحيدة التي ألغت خانات الديانات وأذابت كل اعتبارات التمييز والطائفية والعنصرية من حياتنا، ظهورك وضحكتك جبروا بخاطرنا، ربنا يحفظك ويخليكي للبنان والعرب والحياة".

أنغام

نشرت المطربة أنغام صورة للسيدة فيروز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليها: "يا بخته شافها عن قريب ولمسها فيروز الحلم".

ماجي بو غصن

وكتبت بو غصن تغريدة، عبر حسابها بموقع تويتر: "اشتقنا لحضورك وصوتك، صورة لبنان الأجمل، مش بس صورته، وصوتنا كلنا لكل العالم، فيروز إسم ما بيتكرّر، متلك متل لبنان، ما بيتكرّر".