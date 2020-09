ليدي غاغا تفوز بحصة الأسد من جوائز حفل MTV Video Music Awards 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - بدأت الحياة الفنية تستعيد بعض عافيتها تدريجياً لتصميم العاملين فيها على التكيف مع "فيروس كورونا" بعد توقف أعمالهم وأنشطتهم لأكثر من 4 أشهر كاملة جراء الإغلاق العام في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.

وعجزت جائحة فيروس كورونا العالمية عن منع المسؤولين عن حفل MTV Video Music Awards 2020

2020



من تقديم نسخة جديدة من حفل الجوائز هذه السنة الحالية 2020 لكن بطريقة مميزة رغم وجود اجواء صعبة يعيشها ،ويمر بها العالم أجمع .



هذه قائمة أبرز الرابحين في حفل MTV Video Music Awards 2020:

ليدي غاغا



وحقق كل من النجوم: ليدي غاغا التي فازت بحصة الأسد من الجوائز،وذا ويكند ،وفرقة بي تي إس BTS ،أكثر من جائزة ،وهذه قائمة أبرز الرابحين في حفل " MTV Video Music Awards 2020:



-تكريم ليدي غاغا بجائزة MTV Tricon Award ،كما حصلت ليدي غاغا أيضاً على جائزة فنان- فنانة العام ،بالإضافة إلى حصول أغنيتها مع أريانا غراندي " Rain on me"



بجائزة أغنية العام،وحصدت جائزة أفضل تعاون فني، وبذلك هيمنت ليدي غاغا على الحفل وقدمت ليدي غاغا مع أريانا غراندي عرضاً غنائياً على المسرح بالحفل وهي ترتدي كمامة إلكترونية واقية من فيروس كورونا،ولفتت أنظار الجميع بارتداء مجموعة متميزة من الكمامات خلال فقرات الحفل.

-فاز المغني الكندي ذا ويكند بجائزة فيديو العام عن فيديو كليب أغنيته : " Blinding Lights" ،كما حصل أيضاً على جائزة أفضل " R&B".



-وحظيت فرقة BTS العالمية بحصة كبيرة من الجوائز كليدي غاغا، لفوزها بجوائز كثيرة من بينها: جائزة أفضل أغنية بوب وK-POP عن أغنية ON ،وجائزة أفضل فرقة،وجائزة أصحاب أجمل رقصة.

BTS

وتوزعت الجوائز الأخرى على الشكل التالي:



جائزة أفضل فنان/ة ناشئ/ة كانت من نصيب دوجا كات.



وحصدت Megan Thee Stallion جائزة افضل اغنية" هيب هوب" عن أغنية " Savage".



وفازت أريانا غراندي وجاستن بيبر بجائزة أفضل فيديو كليب منزلي عن أغنية:" Stuck with you".



وكانت المفاجأة بفوز المغنية الأمريكية تايلور سويفت بجائزة أفضل إخراج فيديو كليب ، عن إخراجها فيديو كليب أغنيتها الشهيرة :" The man".



أما جائزة أفضل أغنية لاتينية فحصل عليها كل من مالوما وبالفين عن أغنية :" Queì Pena".



وفازت بلابينك بجائزة أفضل أغنية صيفية عن أغنية:" How You Like That".



أما أفضل Alternative فحظي بها Machine Gun Kelly عن أغنية :"Machine Gun Kelly".



وفازت فرقة كولدبلاي بجائزة أفضل أغنية روك عن أغنية "Orphans".



وصور وأقيم الحفل ضمن الإجراءات الإحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا من ارتداء للكمامات والتباعد الجسدي بين الحضور والمشاركين.