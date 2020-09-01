تعرف على المكرمين في حفل افتتاح المسرح التجريبي

حرصت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، خلال حفل افتتاح الدورة ال ٢٧، المقامة على خشبة المسرح القومي تكريم العديد من رموز المسرح، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .
وبالإضافة إلى ذلك كرم المهرجان أيضاً المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، وبينما من فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، و"نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/إيطاليا.
مسابقتان من بين ثلاث ستكون عروضهما متاحة علي قناة المهرجان الرسمية علي "يوتيوب"، بينما تتوزع عروض المسابقة الثالثة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية علي مسارح المكشوف والساحة بالأوبرا، ومسرح معهد الفنون المسرحية.
ندوات المهرجان ستقام الدولية منها أيضا عبر تطبيق زووم، بينما تقام الندوة المصرية بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.
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