تعرف على المكرمين في حفل افتتاح المسرح التجريبي

حرصت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، خلال حفل افتتاح الدورة ال ٢٧، المقامة على خشبة المسرح القومي تكريم العديد من رموز المسرح، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

ومنهم الدكتور حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان السابق، الدكتور سناء شافع، و المخرج الراحل منصور محمد، و أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح، كما تم تكريم أيضاً المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلاً عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق.

وبالإضافة إلى ذلك كرم المهرجان أيضاً المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، وبينما من فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، و"نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/إيطاليا.

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ويشار إلى أن الدورة التي تحمل اسم الراحل د.سناء شافع تكريما له، ومن المقرر أن تستمر حتي 11 سبتمبر الحالي، تتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات، افتراضية وأخري حية ، وتقام ضمن البرنامج الثقافي للدورة ثلاث ورش عمل، سيكون فضائها تطبيق "زووم" الذي بات شهيرا.

مسابقتان من بين ثلاث ستكون عروضهما متاحة علي قناة المهرجان الرسمية علي "يوتيوب"، بينما تتوزع عروض المسابقة الثالثة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية علي مسارح المكشوف والساحة بالأوبرا، ومسرح معهد الفنون المسرحية.

ندوات المهرجان ستقام الدولية منها أيضا عبر تطبيق زووم، بينما تقام الندوة المصرية بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.