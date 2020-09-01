صور .. رانيا منصور تعلن فركش تصوير أسود فاتح

أعلنت الفنانة رانيا منصور عن انتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت رانيا بعض الصور من كواليس تصوير المسلسل وعلقت عليها قائلة: فركش تصوير مسلسل اسود فاتح حتوحشونى اوى كلكم وقاعدتنا مع بعض يا بنات وقاعدة البحر عند اوضة نانسى وخروجة السلم و الحظر فى الكورونا والحظر بعد الانفجار ذكريات كتير حتفضل بعد تصوير المسلسل دا حيوحشنى لبنان واهل لبنان ونفسى المرة الجاية لما ارجع ترجع لبنان اللى كلنا نعرفها. بعد تصوير المسلسل دا حيوحشنى لبنان واهل لبنان ونفسى المرة الجاية لما ارجع ترجع لبنان اللى كلنا نعرفها. Advertisements وأضاف رانيا قائلة: حتوحشنى اوى يا كريم وبجد شكرا انك استحملت توترى شكرا جدا استاذ على وشركة الانتاج المحترمين جدا جدا سيدرز آرت برودكشن استاذ صادق الصباح محدش قصر معانا فى اى حاجة بالرغم من الظروف الصعبة جدا اللى عدت على المسلسل .. مبسوطة اوى انى اشتغلت فى المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب استنونى فى دور آية الدور دا انا بحبه جدا اكتر دور عملته وتعبت فيه حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل حتوحشنى آية اوى. الصعبة جدا اللى عدت على المسلسل .. مبسوطة اوى انى اشتغلت فى المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب استنونى فى دور آية الدور دا انا بحبه جدا اكتر دور عملته وتعبت فيه حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل حتوحشنى آية اوى. ومسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.

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