تكريم الراحل سناء شافع بافتتاح المسرح التجريبي

تسلمت ماجدة حافظ جائزة زوجها الراحل دكتور سناء شافع ، خلال حفل افتتاح الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بعد عودة أسمه الأصلي الذي انطلق به قبل ثلاثين عاما، وعودة مسابقاته التنافسية، والذي يقام علي خشبة المسرح القومي بالعتبة.
اسم الراحل د.سناء شافع تكريما له، والتي تفتتحها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، من المقرر أن تستمر حتي 11 سبتمبر الحالي، تتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات، افتراضية وأخري حية ، وتقام ضمن البرنامج الثقافي للدورة ثلاث ورش عمل، سيكون فضائها تطبيق "زووم" الذي بات شهيرا.
ويشار إلى أن الدورة التي تحمل
مسابقتان من بين ثلاث ستكون عروضهما متاحة علي قناة المهرجان الرسمية علي "يوتيوب"، بينما تتوزع عروض المسابقة الثالثة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية علي مسارح المكشوف والساحة بالأوبرا، ومسرح معهد الفنون المسرحية. ندوات المهرجان ستقام الدولية منها أيضا عبر تطبيق زووم، بينما تقام الندوة المصرية بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.
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