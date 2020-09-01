غدًا .. دور الفن والإعلام فى خدمة المجتمع على الفضائية المصرية

يحل الكاتب جمال حسين غدًا الأربعاء، ضيفًا في حلقة خاصة من برنامج الليلة للإعلامى محمد السماحي، والمذاع عبر شاشة قناة الفضائية المصرية.
ويبدأ البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساًء، ويتحدث جمال حسين عن أهم الشخصيات الفنية والإعلامية الذين لعبوا دور وطني، فضلًا عن دور الفن والإعلامعلى مدار العصور في خدمة المجتمع.
يذكر أن برنامج اللية يعرض على على الفضائية المصرية كل أربعاء في تمام الساعة 9 مساًء، والبرنامج إعداد وتقديم محمد السماحي، وإخراج وليد السباعي.
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