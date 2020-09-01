غدًا .. دور الفن والإعلام فى خدمة المجتمع على الفضائية المصرية

يحل الكاتب جمال حسين غدًا الأربعاء، ضيفًا في حلقة خاصة ‏من برنامج الليلة للإعلامى محمد السماحي، والمذاع عبر شاشة قناة الفضائية ‏المصرية.

ويبدأ البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساًء، ويتحدث جمال حسين عن أهم الشخصيات الفنية والإعلامية الذين لعبوا دور وطني، فضلًا عن دور الفن والإعلام

على مدار العصور في خدمة المجتمع.

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يذكر أن برنامج اللية يعرض على على الفضائية المصرية كل أربعاء في تمام الساعة 9 مساًء، والبرنامج إعداد وتقديم محمد السماحي، وإخراج وليد السباعي.