وزيرة الثقافة: إقامة المسرح التجريبي هذا العام تحدي كبير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال ٢٧ تعتبر دورة استثنائية في ظل وجود أزمة فيروس كورونا الحالية.

واكدت وزيرة الثقافة ، أن تقديم المهرجان هذا العام كان تحدي كبير جدا ، لافتة إلى أنها تحترم جميع ماحدث من إلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لتقديم هذه الدورة.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بعد عودة أسمه الأصلي الذي انطلق به قبل ثلاثين عاما، وعودة مسابقاته التنافسية، والذي يقام علي خشبة المسرح القومي بالعتبة.

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ويشار إلى أن الدورة التي تحمل اسم الراحل د.سناء شافع تكريما له، والتي تفتتحها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، من المقرر أن تستمر حتي 11 سبتمبر الحالي، تتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات، افتراضية وأخري حية ، وتقام ضمن البرنامج الثقافي للدورة ثلاث ورش عمل، سيكون فضائها تطبيق "زووم" الذي بات شهيرا.

مسابقتان من بين ثلاث ستكون عروضهما متاحة علي قناة المهرجان الرسمية علي "يوتيوب"، بينما تتوزع عروض المسابقة الثالثة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية علي مسارح المكشوف والساحة بالأوبرا، ومسرح معهد الفنون المسرحية.

ندوات المهرجان ستقام الدولية منها أيضا عبر تطبيق زووم، بينما تقام الندوة المصرية بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.