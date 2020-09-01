قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال ٢٧ تعتبر دورة استثنائية في ظل وجود أزمة فيروس كورونا الحالية.
واكدت وزيرة الثقافة ، أن تقديم المهرجان هذا العام كان تحدي كبير جدا ، لافتة إلى أنها تحترم جميع ماحدث من إلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لتقديم هذه الدورة.
مسابقتان من بين ثلاث ستكون عروضهما متاحة علي قناة المهرجان الرسمية علي "يوتيوب"، بينما تتوزع عروض المسابقة الثالثة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية علي مسارح المكشوف والساحة بالأوبرا، ومسرح معهد الفنون المسرحية.
ندوات المهرجان ستقام الدولية منها أيضا عبر تطبيق زووم، بينما تقام الندوة المصرية بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة: إقامة المسرح التجريبي هذا العام تحدي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.