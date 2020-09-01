شاهد.. ماجدة الرومي تلتقي بـ إيمانويل ماكرون

التقت النجمة ماجدة الرومي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك في قصر الصنوبر ضمن اللقاءات التي يعقدها الرئيس ماكرون، إذ التقى فاعليات سياسية وشخصيات لبنانية.
وظهر الرئيس ماكرون برفقة ماجدة وشقيقها عوض الرومي،حاملًا معه باقة من الورد.
ولا يزال اللقاء الحدث يسيطر على مشهد زيارة ماكرون بعد لقاء الرئيس الفرنسي المؤثر والاستثنائي، مساء أمس، النجمةفيروز الذي دام أكثر من ساعة وربع، ومنحها الرئيس ماكرون من خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وبدورها، أهدته فيروز لوحة فنّية، لينشغل الجميع اليوم بنشر صور اللقاء وظهور فيروز للمرة الأولى بعد غياب.
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