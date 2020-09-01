باريس سان جيرمان يغازل ميسي على تويتر..”أهلا ليو”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بالرغم من أن كل المؤشرات تؤكد أن نادي مانشستر سيتي هو وجهة ليونيل ميسي المقبلة بعد إعلان رحيله عن فريق برشلونة ، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على صفقة البرغوث لعله يغير قناعاته ويحول وجهته لحديقة الأمراء .

أثارت تدوينة نشرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كوكا كبيرة، حول اقتراب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الباريسي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع “تويتر” صورة متحركة، وعلق عليها: أهلا ليو، مع علم الأرجنتين ورمز تعبيري على شكل قلبين، لعل ذلك يعبر عن رغبة العملاق الفرنسي في الحصول على خدمات ليونيل ميسي، وقد تكون تلك العبارة موجهة للأرجنتيني الآخر ليوناردو باريديس، لاعب الفرق الباريسي الذي يظهر في الصورة المتحركة وهو يحمل في يده أحد الرموز التعبيرية.

وتتزامن هذه الرسالة مع مقابلة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قال فيها بأنه مستمر في الفريق الباريسي، ليضع حدا للمزاعم حول رغبته في الرحيل بعد الخسارة في نهائي دوري الأبطال.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي أحد الأندية التي أبدت اهتمامها ويراقب عن كثب الوضع في أروقة “كامب نو”، بعد أن بعث ليونيل ميسي رسالة، الأسبوع الماضي، إلى نادي برشلونة أبلغه فيها برغبته في الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الحالي.