إيفان راكيتيتش.. أول الراحلين عن برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

يبدو أن نادي برشلونة الأسباني بدأ تنفيذ مشروعه الجديد الذي أعلن عنه المدرب الجديد رونالد كومان ، وهو تجديد دماء الفريق ، بعد موسم كارثي ومخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض من دون أي بطولة لأول مرة منذ عام 2007 والخروج بنتيجة مذلة من دوري أبطال أوروبا .

فقد أعلن وصيف الدوري، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان: “برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش. الفريق الأندلسي سيدفع لبرشلونة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين مكافآت”.

كما ‬أعلن إشبيلية استعادة لاعبه السابق، بعد توقيعه عقدا لمدة 4 أعوام قادما من النادي الكتالوني.

وأنهى رحيل لاعب الوسط الكرواتي مسيرة مظفرة بالبطولات مع برشلونة استمرت 6 سنوات فاز خلالها راكيتيتش بأربعة ألقاب للدوري الإسباني ومثلها لكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

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وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي كان يتبقى عام واحد في عقده، لم يكن ضمن خطط رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد للموسم المقبل.

وقال النادي الأندلسي في بيان: “توصل إشبيلية وبرشلونة لاتفاق لانتقال لاعب الوسط إيفان راكيتيتش الذي سيعود إلى النادي في فترة ثانية، عقب الأولى بين يناير 2011 ويونيو 2014”.

وكان راكيتيتش قائدا لإشبيلية في فوزه بالدوري الأوروبي عام 2014، قبل انتقاله إلى برشلونة.

كما حل راكيتيتش وصيفا لبطل العالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، الذي خاض معه حتى الآن 106 مباريات دولية سجل خلالها 15 هدفا.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن كومان ينوي الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، لا سيما من تجاوزت أعمارهم 30 عاما، بالاتفاق مع إدارة النادي.