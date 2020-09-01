نيللي كريم تسرق "بروش" الإعلامية منى الشاذلي

يحل نجوم مسلسل "بـ100 وش" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في أولى حلقات الموسم الجديد.

وبطريقة لطيفة وجذابة، اتفقت أسرة البرنامج مع النجوم آسر ياسين، ونيللي كريم، وزينب غريب، وإسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ومحمد عبدالعظيم، وحسن أبوالروس، على عمل تنويه وإعلان عن الحلقة التي ستكون مقتبسة من أحداث المسلسل.



وظهر في الإعلان آسر ياسين وهو يخطط للاستيلاء على استديو برنامج "منى الشاذلي".

وقالت نيللي كريم خلال الإعلان، إنها تتمنى سرقة "البروش" الذي ترتديه الإعلامية المعروفة مقدمة البرنامج.

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ونال الإعلان إعجاب المتابعين وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام التاسعة مساء على قناة "سي بي سي"، المصرية.

مسلسل "بـ100 وش" من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل وإخراج كاملة أبوذكري، وعرض في ماراثون رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

كما قررت شركة "العدل جروب" تقديم جزء ثانٍ من العمل في رمضان 2022 استثمارا لنجاحه.



