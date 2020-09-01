مطربون يضعون اللمسات النهائية لألبوماتهم داخل الاستوديوهات

دخل عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي إلى الاستوديوهات بعد اختيار أغنيات ألبوماتهم الغنائية؛ استعدادا لطرحها في الأسواق خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل.

يأتي على رأس القائمة المطرب تامر عاشور الذي يعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لألبومه الغنائي، بعد أن بدأ الدعاية الخاصة بطرحه لأغنية "بياعة" التي تعاون فيها مع المستشار تركي آل الشيخ، والموزع الموسيقي خالد عز.

وعلمنا من مصدر خاص أن تامر عاشور يواصل حاليا تسجيل عدد من الأغنيات الأخيرة المقرر ضمها إلى الألبوم، حيث يحرص على الانتهاء من الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، لسرعة الانتهاء من الألبوم وتسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة له "إيرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ، استعدادًا لبدء الدعاية الخاصة به قبل طرحه بالأسواق.

ويتعاون تامر عاشور، في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، ومنهم من الشعراء كل من تامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وأحمد المالكي، ومحمود عبدالله، وهشام صادق، وجمال الخولي، وغيرهم.

وتوجد المطربة شيرين عبدالوهاب الفترة الحالية بشكل شبه يومي داخل الاستوديو الخاص بها من اجل اختيار باقي أغنيات ألبومها الجديد، وذلك بعد فترة طويلة من توقف التحضيرات بسبب فيروس كورونا.

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