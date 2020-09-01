شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان بطل فى حياة مرضى السرطان بعد وفاته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النجم الراحل تشادويك بوسمان يلعب دور البطولة فى حياة الكثيرين حتى بعد مرور أيام من وفاته، لأن قصة حياته تلهم الناس لاتخاذ إجراءات شديدة وسريعة فى المعركة المستمرة ضد سرطان القولون.

ركزت العديد من المنظمات الرائدة على التغلب على "سرطان القولون والمستقيم" ثالث أشكال السرطان المنتشرة بين الرجال والنساء فى الولايات المتحدة، وذلك حسب موقع "TMZ"، فقد أدى الموت المفاجئ لنجم "Black Panther" على الفور إلى زيادة هائلة فى الوعى والتبرعات، وكيفية التوعية بالتعامل معها.

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وأكدت إنجى ديفيس رئيسة مكافحة سرطان القولون والمستقيم لموقع TMZ، إلى جانب شعور هائل بالحزن على الممثل، حصلت مؤسستها على دفعة كبيرة فى المشاركات والدعم، ما أدى إلى جمع ما يقرب من 10000 دولار.

وتقول إن الأموال ستذهب نحو للبحث عن خيارات علاج أفضل، أضاف إلى علاج لسرطان القولون، ولكن بنفس الأهمية تأمل أن يدفع الوعى المتزايد الناس لإجراء فحوصات مبكرة، والنظر فى تاريخ عائلاتهم من السرطان، والاستمرار تنبيه للعلامات والأعراض.

يذكر أن تشادويك بوسمان توفى مؤخرا عن عمر ناهز الـ43 عاما وذلك بعد معاناته من مرض سرطان القولون التى استمرت لمدة أربعة سنوات.