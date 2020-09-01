شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة نجوم السينما الأكثر عملاً فى زمن كورونا بيومى فؤاد يتصدر بـ11 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت صناعة السينما فى 2020 لضربة قاضية بعد انتشار فيروس كورونا والذى تسبب فى إيقاف العديد من الأفلام، وكذلك إغلاق دورالعرض السينمائية لـ3 أشهر كاملة وعلى إثر ذلك تم إلغاء موسم عيد الفطر السينمائى الذى يعول عليه المنتجين، وكذلك دور العرض فى حصد الإيرادات الضخمة، لاسيما أن هذا الموسم يعد الأكبر بين مواسم العام السينمائى خاصة أنه شهد فى السنوات الأخيرة تحقيق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات.

وبعد عودة تشغيل دور العرض مرة أخرى جاء القرار بنسبة تشغيل 25% فقط وهو ما جعل الأمور تظل كما هى بعدم وجود حماس من قبل المنتجين لطرح أفلامهم وتعرضهم للخسائر بسبب نشبة التشغيل القليلة جداً بالنسبة لهم، وهو ما جعل موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد طرح فيلم واحد فقط وهو "الغسالة" اضافة إلى عرض أفلام قديمه، وبعد ذلك طرح فيلم جديد بعد العيد وهو "توأم روحى".

واذا كان الحال السينمائى بالنسبة لدور العرض بهذا الشكل فى زمن كورونا، فعلى النقيض تماماً بالنسبة للنشاط السينمائى فى أماكن التصوير التى تشعد تواجد عدد كبير من الأفلام التى يتم تصويرها حالياً اضافة إلى عدد كبير أيضاً من الأفلام التى تم الانتهاء منها وتنتظر عودة دور العرض بكامل طاقتها حتى يتم طرحها خاصة وأن معظمها من نوعية الأعمال الضخمة انتاجياً.

وفى وسط كل هذه الأجواء ظهر على الساحة الفنية أسماء نجوم ونجمات تجدهم فى معظم الأفلام التى يتم تصويرها والمنتظر عرضها بعدما كان كل واحد منهم يكتفى بفيلم أواثنين فى العام الواحد ليكونوا نجوم سينما 2020، وبعدما كان الفنان بيومى فؤاد هو الأكثر انتشاراً فى الأفلام خلال السنوات الماضية أصبح هناك أسماء فنانين آخرين ينافسونة فى الانتشار بمشاركتهم فى 4 و 5 و 6 أفلام أيضاً إلا أن ذلك لم يمنع بيومى من الحفاظ على مكانته كأثر الفنانين مشاركة فى السينما هذا العام.

بيومى فؤاد

وصلت حصيلة أعماله فى السينما هذا العام لـ 11 فيلما دفعة واحدة، حيث بدأ العام بالظهور كضيف شرف فى فيلم "لص بغداد" مع محمد امام وإخراج أحمد خالد موسى، وبعدها عرض له فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين ويسرا وإخراج ماندو العدل فى عيد الأضحى على إحدى المنصات الرقمية، وفى نفس الموسم ظهر كضيف شرف فى فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد محمود حميدة، ونفس الأمر فى فيلم "توأم روحى" مع حسن الرداد وأمينة خليل اذ شارك كضيف شرف.



بيومى فؤاد

وانتهى بيومى من تصوير 3 أفلام فى بداية العام وينتظر طرحها فى دور العرض وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكداونى وإخراج أحمد الجندى، و"ديدو" مع كريم فهمى وأحمد فتحى ومحمد ثروت وإخراج عمرو صلاح، وانتهى من تصوير دوره كضيف شرف فى فيلم بعنوان "ريما" بطولة محمد ثروت ومايا نصرى وهالة فاخر.

ويعمل بيومى فؤاد حالياً على تصوير فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، محمد علاء، كما يستعد لتصوير فيلم بعنوان "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، اضافة إلى استعداده للظهور كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً يظهر فى فيلم "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم.

خالد الصاوى

أصبح من الفنانين الأكثر انتشاراً على المستوى السينمائى بعدما تعددت مشاراكاته فى الأفلام والتى وصلت حتى الآن إلى 6 أفلام، حيث بدأ هذا العام بعرض فيلم "الفلوس" مع تامر حسنى وزينة ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، وبعد ذلك عرض له فيلم "صندوق الدنيا" مع رانيا يوسف وباسم سمرة وإخراج عماد البهات، بينما انتهى الصاوى من تصوير فيلم "هيكل نظمى" مع رامز جلال وغادة عادل وإخراج محمود كريم.



خالد الصاوى

ويعمل خالد الصاوى حالياً على تصوير فيلم "30 مارس" مع أحمدالفيشاوى ودينا الشربينى وإخراح أحمد خالد موسى، وينتظر استئناف تصوير فيلم "شريط 6" الذى يقوم ببطولته وصور منه عدد كبير من المشاهد قبل توقفه بسبب أزمات انتاجيه، فيما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "مطبعة هرم" مع حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وإخراج سامح عبد العزيز.

عمرو عبد الجليل

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يشارك فى العديد من الأفلام هذا العام ووصل عددها إلى 6، حيث عرض له قبل أسبوعين فيلم "الحارث" مع أحمد الفيشاى وإخراج محمد نادر، كما انتهى من تصوير فيلم "الخطة العامية" مع على ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، ويواصل تصوير فيلم "النمس والانس" مع محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين إخراج شريف عرفة.



عمرو عبد الجليل

ويشارك أيضاً فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وخالد أنور وإخراج أحمد الجندى، ويستعد لفيلمين جديدين هما "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وإخراج ماندو العدل، وكذلك فيلم "كشاف حرامية" مع كريم فهمى وحسن الرداد ومحمود حميدة وإخراج أحمد خالد موسى، كما يظهر كضيف شرف فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

غادة عادل

من النجمات المتواجدات بقوة فى أفلام 2020، اذا تشارك فى بطولة 6 أفلام دفعة واحدة، حيث انتهت مؤخراً من تصوير دورها فى فيلم "قمر 14" مع المخرج هاجى الباجورى، و الذى يعتمد على 5 حكايات مختلفة منفصلة بينهما رابط يجمعهم وكل حكاية بأبطال مختلفين، وتقوم غادة ببطولة الحكاية الأولى فى الفيلم، كما انتهت غادة كذلك من تصوير فيلم "الخطة العامية" مع على ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وإخراج معتز التونى.



غادة عادل

وأيضا انتهت من فيلم ونفس الأمر بالنسبة لفيلم "هيكل نظمى" مع رامز جلال وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، إنتصار وإخراج محمود كريم، وتستعد غادة لفيلم جديد بعنوان "تحت تهديد السلاح الشهر المقبل، مع هانى سلامة، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وإخراج ماندو العدل، هذا بالاضافة إلى ترشيحها لفيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز.

دينا الشربينى

تعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى هذا العام بمشاركتها فى 6 أفلام دفعة واحدة، حيث تنتظر طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، وكذلك فيلم "يوم 13" الذى انتهت من مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد داود وشريف منير ونسرين أمين وجومانا مراد وإخراج وائل عبد الله.



دينا الشربينى

وتعمل دينا حالياً على تصوير فيلم "ثانية واحدة" بمشاركة مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وإخراج أكرم فريد، كما قاربت على الانتهاء من فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى وخالد الصاوى وأحمد خالد صالح وندى موسى وإخراج أحمد خالد موسى، وتظهر كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى، هذا بالاضافة إلى موافقتها على المشاركة فى فيلم الرعب "التهويدة" للمخرج طارق العريان ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه.

أمينة خليل

تتواجد هى الأخرى بقوة فى سينما هذا العام الذى بدأته بفيلم "لص بغداد" مع محمد إمام وفتحى عبدالوهاب وإخراج أحمد خالد موسى، وعرض لها مؤخراً فيلمى "صاحب المقام" مع اسر ياسين ويسرا وإخراج ماندو العدل على احدى المنصات الرقمية، و"توأم روحى" مع حسن الرداد الذى انطلق فى دور العرض منذ 10 أيام.



امينة خليل

وتنتظر أمينة عرض "حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وإخراج أمير رمسيس، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تشارك فى بطولة فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى، اضافة إلى أنها مرشحة للمشاركة فى فيلم "ليلة العيد" مع يسرا وإخراج سامح عبد العزيز.