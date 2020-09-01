فيلم مصري يتنبأ بواقعة "فيرمونت".. الفتاة خُدرت واغتُصبت في حفل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهدت قضية "فيرمونت" الشهيرة تطورات سريعة، خاصة بعد قرار النيابة العامة الأخير بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

الحادث الشهير الذي أصبح "قضية رأي عام"، تم التنبؤ به بإختلاف تفاصيل بسيطة من وحي المؤلف هيثم وحيد ضمن أحداث فيلم "كامب".

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أوجه التشابه بين القصتين:

بداية القضية

بدأت القضية في الانتشار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول روادها رواية نقلها حساب يسمى "شرطة الاعتداءات" Assault Police عبر "إنستجرام"، لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت خلال تواجدها في إحدى الحفلات، بعد تخديرها بمخدر "GHB" (الذي يتسبب في فقدان الوعي)، وأن مغتصبيها صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، بل وحفروا أحرف أسماءهم على جسدها مع تهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

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قصة الفيلم

الفيلم من إنتاج عام 2008، ويحكي عن قصة مجموعة من الشبان الأثرياء بينهم شاب فقير، يذهبون لأحد الأماكن للاحتقال الذي ينتهي بمآساة، إذ يحضر الشاب بصحبة الفتاة التي يحبها إلى الحفل، لكن أحد الأثرياء يعتدي عليها جنسيًا بعد تخديرها في الحفل بمساعدة أصدقاءه، فيقرر حبيبها الانتقام منهم.

وبعد تفجير القضية، أعلنت إدارة فندق فيرمونت أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، مضيفة في بيان تمّ نشره عبر حسابها على "تويتر"، أنَّه "تمّ التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكّدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي". ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.