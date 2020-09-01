إيهاب نافع.. تزوج 13 مرة وكان صديقًا لقائد القوات الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع، إذ أنه من 1 سبتمبر عام 1925.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن إيهاب نافع:

- محمد إيهاب نافع ولد عام 1935 بحي الموسكي بالقاهرة.

- تخرج من الكلية الجوية وعمل كطيار مقاتل، طيار خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

- قدم إيهاب نافع عدد من الأفلام مع الفنانة ماجدة ''الحقيقة العارية'' عام 1963، و"النداهة"، و"هجرة الرسول".

- ومن أشهر أفلام إيهاب نافع ''للرجال فقط"، " من أحب"، وغيرها

- تزوج إيهاب نافع من الفنانة ماجدة وأنجب منها ابنتهما "غادة".

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- قالت غادة نافع في تصريحات سابقة مع "الخليج 365"، إن والدها تزوج 13 مرة، وفي كل مرة كان يحرص أن يحدث تعارف بين زوجته الجديدة ووالدتي.

- إيهاب استطاع اقناع اسرائيل بأنه عميل مزدوج فكان صديقا لقائد القوات الإسرائيلية آنذاك عزرا وايزمان، والذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد وكان يسهل دخوله لإسرائيل، ويقول إيهاب في مذكراته عن هذه العلاقة ''كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الاسرائيلية الذى أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، وهو من مواليد حى الموسكى بالقاهرة، وكان فى ذلك الوقت يُسهل لى إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدنى اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية، بمعنى أننى كنت أعطيه المعلومة وأحصل فى الحال على معلومة مقابلة.

- أخر أعماله فيلم "لصوص خمس نجوم" عام 1993.

- تحدثت غادة نافع ابنة الفنان إلراحل إيهاب نافع، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدوبوا"، عن علاقتها بوالدتها الفنانة ماجدة، ووالدها، قالت غادة :"كنت صغيرة أوي وموعاش على موضوع وصف ماما طلاقها بالطلاق الأبيض، وهما ما عاشوش مع بعض غير سنتين ثلاثة ، أو أربعة، ماما عمرها ما قالت إنها بتغير".

وأضافت غادة نافع :"بابا كان وحيد، وأصله أوروبي شوية، كنت بقعد أبص على عيون بابا، كنا صحاب أوي، ماما حببتني فيه أوي، رغم إني كنت عايشة دايمًا مع ماما".

تابعت غادة :"بابا كان بيجيب زوجاته عندنا في البيت، وماما كانت بترحب بيهم عادي جدا".

- توفي إيهاب نافع بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما.