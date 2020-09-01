فيديو| محمد رشاد يطرح "في غيابه تمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان محمد رشاد أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم ف غيابه تمام، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات" يوتيوب". ونشر "رشاد" مقطع فيديو للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام، قال هينسى طلع ده كله تمام". Advertisements أغنية "في غيابه تمام" من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أسامة عبد الهادي. يذكر أن محمد رشاد انفصل مؤخرا عن زوجته الإعلامية مي حلمي، بعد زواج دام عام ونصف.

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