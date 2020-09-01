بينها فيلم عرض أول | أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية.. لاتفوتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 1 سبتمبر:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الكوميديا While We're Young، إنتاج عام 2014، بطولة بن ستيلر، نعومي واتس، آدم درايفر، أماندا سيفريد، تأليف وإخراج نوح بومباخ.

تدور أحداث الفيلم، عندما تنقلب الحياة المهنية والعاطفية لزوجين في منتصف العمر بعدما يدخل زوجان شابان ساحران حياتهما.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الرومانسي Definitely, Maybe، إنتاج عام 2008، بطولة رايان رينولدز، آيسلا فيشر، راشيل وايز، إليزابيث بانكس، أبيجيل برسلين، ومن إخراج آدم بروكس.

تدور أحداث الفيلم، حول رجل في الثلاثينات من العمر من مانهاتن في خضم مرحلة الطلاق يواجه تساؤلات ابنته التي تبلغ 10 أعوام حول حياته قبل تجربة الزواج.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي A Monster Calls، إنتاج عام 2016، بطولة سيغورني ويفر، فيليسيتي جونز، توبي كيبيل، ليام نيسون، الطفل لويس ماكدوجال.

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تدور أحداث الفيلم، عندما يحاول "كونر" التعامل مع مرض والدته والتنمر الذي يتعرض له من قبل زملائه في المدرسة.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The Light Between Oceans، إنتاج عام 2016، بطولة أليسيا فيكاندير، مايكل فاسبندر، ريتشل وايز، جاك تومسون، ومن إخراج ديريك كيانفرانس.

الفيلم يستند على راوية بنفس الاسم للكاتبة الإسترالية م.ل. ستيدمان صدرت عام 2012، وتدور أحداثه عندما يعيش حارس منارة وزوجته في السواحل الغربية الأسترالية، ويقومان بتربية طفلاً أنقذاه من زورق تجديف كان قد جرفه البحر.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Keanu، إنتاج عام 2016، بطولة جوردان بيل، كيغان- مايكل كي، ميثود مان، نيا لونج، ويل فورتيه، ومن إخراج بيتير أتينسيو.

تدور أحداث الفيلم، عندما تتعرض قطته الصغيرة والمحببة للسرقة، يلجأ فنان جرافيك فاشل إلى قريبه، وهو رجل عائلة يحرص على إرضاء الآخرين، ويتنكران معا في هيئة أفراد عصابة في محاولة لتعقب واستعادة حيوانه الأليف.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Toilet: Ek Prem Katha، كعرض أول، الفيلم من إنتاج عام 2017، بطولة أكشاي كومار، بومي بيدنيكار، أنوبام خير، سودهير باندي، ديفيندو شارما، ومن إخراج شري نارايان سينج.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب جايا وكيشاف اللذين تتوج علاقتهما العاطفية بالزواج، ولكن افتقارهما لبعض الاحتياجات الأساسية في الحياة يؤدي إلى فراقهما.