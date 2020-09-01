قبل ابنة نهى العمروسي.. قضايا تورط بها أبناء فنانين: "مخدرات وعبدة شيطان"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت النيابة العامة، أمس الاثنين، حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفيرمونت".

وهي ليست القضية الأولى من نوعها؛ فقد شهد عام 1990 القبض على الفنان علاء عوض، متهما بتسهيل الدعارة وحيازة مخدرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.

وفي عام 1996 كانت ياسمين ابنة الفنانة سوسن بدر، ضمن قائمة المقبوض عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "عبدة الشيطان"، وكانت تبلغ وقتها 16 عاما.

عام 1998 وبسبب نجله "شريف" تم القبض على زوجة الفنان محمد نجم، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد تورطها في قضية الاشتراك في تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

عمر نجل الفنان طلعت زكريا انضم إلى القائمة بعد القبض عليه في مارس 2014، من قسم شرطة الشيخ زايد، بعد القبض عليه فى وضع مخل بالآداب العامة مع بعض الفتيات وفي حيازته مواد مخدرة وخمور.

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واعترف الفنان الراحل طلعت زكريا "وقتها"، أن ابنه أخطأ وأنه لم يتدخل لحل الأزمة قائلا: "تأكدت أن ابني متورط فى القضية، ولم أجرِ أي اتصال بأي ضابط شرطة ليتم الإفراج عنه ليأخذ القانون مجراه.

في نهاية عام 2015، أصدرت محكمة جنح "أحداث" مطروح حكمًا بحبس ابنتي الفنان هشام سليم لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتدائهما على الفنانة ياسمين عبد العزيز بالضرب وإحداث إصابات بها خلال إقامتها بأحد منتجعات الساحل الشمالي، قبل أن تقوم ياسمين بالموافقة على التصالح والتنازل عن القضية.

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