أنغام عن زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز :"يا بخته شافها عن قريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة أنغام، عن حبها الشديد للسيدة فيروز، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأخيرة، أمس.

نشرت المطربة أنغام صورة للسيدة فيروز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"يا بخته شافها عن قريب ولمسها فيروز الحلم".

واستقبلت فيروز الرئيس الفرنسي، أمس، في منزلها بمنطقة الرابية، وأهدته لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور اسمه عليها.

وزار الرئيس الفرنسي بيروت لمساعدة الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ لبنان وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في لبنان.