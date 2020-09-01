فيديو| ميريام فارس على "مرجيحة" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ميريام في الفيديو على "مرجيحة"، علقت :" لا تتخلى أبدًا عن الاعتقاد بأن هناك أملًا لأيام أفضل قادمة".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.