نهى العمروسي: هذه تهمة ابنتي في قضية الفيرمونت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نهى العمروسي على حبس ابنتها "نازلي" في القضية الشهيرة "الفيرمونت".

وكتبت نهى منشورًا، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، :"تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية الاعتداء على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، على ذمة التحقيق معهم.

ومن بين الثلاثة الذين أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام، نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

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