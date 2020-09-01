فيديو .. جويرية حمدي تطرح أحدث كليباتها ياوطني يا لبنان

طرحت الفنانة جويرية حمدي أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم يا وطني يا لبنان، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب يبا وطني يا لبنان من إخراج أحمد حسني، والأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان Advertisements وتوزيع مودي منير. وتوزيع مودي منير. يذكر أن الفنانة جويرية حمدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الضحكة، والكليب من إخراج عبدالله مستريحي، والأغنية من كلمات وألحان يوسف إسماعيل، وتوزيع أحمد إسماعيل، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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