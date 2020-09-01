فن ومشاهير

شاهد.. مصطفى قمر وزوجته أثناء قضائهما أجازتهما الصيفية

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شارك المطرب مصطفي قمر صورة جديدة له، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 


نشر مصطفي صورة برفقة زوجته على إحدى الشواطئ الساحلية، وعلق عليها قائلًا: تقشعر لها الأبدان مع زوجتي الجميلة، وقد

تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

 

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يذكر أن المطرب مصطفى قمر  سوف يطرح قريبًا ألبوم لمن يهمه الأمر 2، والذي يضم ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك، دُقِّي عودِك، حنونة، مسافر ، عجوز في المدينة، سَوْسَنَة، حُبِّك علي جبيني".

 

 

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