شاهد.. مصطفى قمر وزوجته أثناء قضائهما أجازتهما الصيفية

شارك المطرب مصطفي قمر صورة جديدة له، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



نشر مصطفي صورة برفقة زوجته على إحدى الشواطئ الساحلية، وعلق عليها قائلًا: تقشعر لها الأبدان مع زوجتي الجميلة، وقد

تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

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يذكر أن المطرب مصطفى قمر سوف يطرح قريبًا ألبوم لمن يهمه الأمر 2، والذي يضم ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك، دُقِّي عودِك، حنونة، مسافر ، عجوز في المدينة، سَوْسَنَة، حُبِّك علي جبيني".