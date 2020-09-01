سلاف فواخرجي مشيدة بـ فيروز: أن نرى ضحكتك البهية تكريم لنا جميعًا

وجهت الفنانة سلاف فواخرجي، رسالة للفنانة الكبيرة فيروز، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأشادت سلاف بفيروز قائلة: فيروز .. أن نراكِ ونرى ضحكتك البهية .. هو تكريم لنا نحن ، وسعادة ننتظرها ولو كل سنة مرة.. فيروز .. وجودك كرم من الله ، وصوتك نعمة وحضورك وطن .
يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل خط ساخن، والمسلسل من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من نضال الشافعي،حسين فهمي، صلاح عبدالله، حسني شتا، أسما الشال، محمود حافظ، ثراء جبيل، صابرين، سعيد صديق، هايدي رفعت، يوسف إسماعيل، سناء شافع، دنيا النشار، مصطفى عبدالسلام، سلمى غريب، محمود فارس، نرمين ماهر، شريف الطيب، أدهم الدسوقي، محمد عادل، محمود سليمان، سهر الصايغ، سميرة عبدالعزيز، دنيا المصري، أحمد التهامي، علاء شعير، فارس الحداد، عابد عناني، محمود الجابري، عبدالرحمن فتحي، عبدالخالق سيد أحمد.
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