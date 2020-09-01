براك يوسف يشارك في أغنية ضد التنمر مع AKA Keyz

يشارك الـ دي جي براك يوسف في أغنية جديدة بعنوان all in one، وذلك بالتعاون مع الفنان العالمي AKA Keyz، وستوجه الأغنية لمحاربة التنمر حول العالم، حيث ستكون كلمات الأغنية بخمسة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية. لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية. وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عدة دول منها مصر والإمارات وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروندا وجنوب أفريقيا، وسيشارك بها عدد كبير من الموديلز لمناهضة ظاهرة التنمر حول العالم. الأمريكية وروندا وجنوب أفريقيا، وسيشارك بها عدد كبير من الموديلز لمناهضة ظاهرة التنمر حول العالم. Advertisements ويؤدي الفنان العالمي AKA Keyz معظم أغانيه باللغة الإنجليزية ولكنه يغني أحيانًا باللغة العربية أيضًا، ويتميز بسلاسة أغانيه وكلماته التي تحمل الكثير من حس الدعابة.

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