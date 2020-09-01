مصطفى قمر يكشف موعد طرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر2"

أعلن الفنان مصطفى قمر عن موعد طرح ألبومه الصيفي الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر قمر فيديو له من على إحدى الشواطيء الساحليه أثناء قضاء عطلته الصيفية، عبر خاصية "ستوري"، وعلق عليها بموعد الألبوم قائلاً:"الألبوم الجديد 3 سبتمبر2020، على جميع المنصات الموسيقية".
وكان قد كشف قمر عدد وأسماء أغنيات الأألبوم في وقت سابق، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".
والملفت في الامر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يومحبيب، جواها، أهل الغرام".
ويأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".
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