نشرت الفنانه ياسمين عبد العزيز صوره للفنانة الكبيرة فيروز عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام"

شاركت ياسمين جمهورها، الصورة من خلال خاصية "ستوري"، وتضمنت لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وعلقت عليها قائله:" فيروز العشق ، فيروز الاسطورة".

وكان قد التقى ماكرون بـ فيروز مساء أمس الإتنين في منزلها، وكان في استقباله ابنتها ريما الرحباني، واستمر اللقاء قرابة الساعة وربع، و منحها و سام "جوقة الشرف " و الذي يعد أرفع وسام في فرنسا ، و أعطته هي هدية تذكارية لهذه الزيارة التاريخية وكانت عبارة عن لوحة فنية، وأعرب ماكرون عن سعادته وامتنانه بهذا اللقاء الممتع معها. ، وعلقت عليها قائله:" فيروز العشق ، فيروز الاسطورة".وكان قد التقى ماكرون بـ فيروز مساء أمس الإتنين في منزلها، وكان في استقباله ابنتها ريما الرحباني، واستمر اللقاء قرابة الساعة وربع، و منحها و سام "جوقة الشرف " و الذي يعد أرفع وسام في فرنسا ، و أعطته هي هدية تذكارية لهذه الزيارة التاريخية وكانت عبارة عن لوحة فنية، وأعرب ماكرون عن سعادته وامتنانه بهذا اللقاء الممتع معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ وسام فيروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.