فيديو .. جويرية حمدي تطرح برومو كليب يا وطني يا لبنان

طرحت الفنانة جويرية حمدي برومو كليبها الجديد، والذي يحمل اسم يا وطني يا لبنان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكليب يبا وطني يا لبنان من إخراج أحمد حسني، ومساعد مخرج أحمد فضل يس، والأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع وهندسة صوتية مودي منير،

وإنتاج ستوديو الهرم، ومدير تصوير مصطفى سعد، وإشراف عام أحمد عمرو.

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يذكر أن الفنانة جويرية حمدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الضحكة، والكليب من إخراج عبدالله مستريحي، والأغنية من كلمات وألحان يوسف إسماعيل، وتوزيع أحمد إسماعيل، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.