تذاكر إضافية لحفل فرقة "أيامنا الحلوة" في الأوبرا

نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على حفل الفرقة الغنائية الشهيرة "أيامنا الحلوة"، تم طرح تذاكر إضافية للحفل بعد نفادها بعد أيام قليلة من طرحها.

يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، على مسرح النافورة

المفتوح في الأوبرا، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية،

بعد قرار رفع الحظر،مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.