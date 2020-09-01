تعرف على القنوات الناقلة للتجريبي ٢٠٢٠



احتفاءا بانطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وباعتبارها الفعالية الثقافية الكبرى التي تقام عقب تخفيف الإجراءات الإحترازية.



ينقل التلفزيون المصري حفل افتتاح الدورة المقام الليلة علي المسرح القومي بالعتبة، عبر قنواته الثانية والفضائية والثقافية

علي الهواء مباشرة من السابعة مساء ، ليكون متاحا لمن لن يتمكن من الحضور، ولجمهور المسرح في مصر والوطن العربي.



الحفاوة والاهتمام الإعلامي من جانب التلفزيون المصري لا

يقتصر علي حفل الافتتاح، بل سيتم نقل العديد من فعاليات وعروض الدورة عبر رسالة يومية، وتغطيات برامجية متعددة بعدد من القنوات المصرية والعربية وغيرها .



ويأتي الدعم الإعلامي من التلفزيون المصري، ومحطات أخري إيمانا بأهمية المهرجان، وكونه عنوانا على عودة الحياة الثقافية والفنية تدريجيا إلى المشهد المجتمعي.