احتفاءا بانطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وباعتبارها الفعالية الثقافية الكبرى التي تقام عقب تخفيف الإجراءات الإحترازية.
علي الهواء مباشرة من السابعة مساء ، ليكون متاحا لمن لن يتمكن من الحضور، ولجمهور المسرح في مصر والوطن العربي.
ينقل التلفزيون المصري حفل افتتاح الدورة المقام الليلة علي المسرح القومي بالعتبة، عبر قنواته الثانية والفضائية والثقافية
يقتصر علي حفل الافتتاح، بل سيتم نقل العديد من فعاليات وعروض الدورة عبر رسالة يومية، وتغطيات برامجية متعددة بعدد من القنوات المصرية والعربية وغيرها .
الحفاوة والاهتمام الإعلامي من جانب التلفزيون المصري لا
ويأتي الدعم الإعلامي من التلفزيون المصري، ومحطات أخري إيمانا بأهمية المهرجان، وكونه عنوانا على عودة الحياة الثقافية والفنية تدريجيا إلى المشهد المجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة للتجريبي ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.