تعرف على تفاصيل عروض ذاكرة المهرجان قبل انطلاق التجريبي 2020



يقام في السابعة مساء، حفل افتتاح الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، و تحمل الدورة اسم الراحل د.سناء شافع تكريما له، والتي تفتتحها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وتستمر حتي 11 سبتمبر الحالي، تتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات افتراضية وأخري حية.

وكانت اختارت لجنة مشاهدة واختيار برنامج "ذاكرة المهرجان" تسعة عروض، ومن المقرر أنها ستكون متاحة لجمهور التجريبي2020 عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" وصفحته الرسمية علي "فيس بوك"

وكذا علي موقع المهرجان، ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي 11 سبتمبر المقبل ، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام .

كما أن اللجنة التي تكونت برئاسة د.محمد عبد الرحمن الشافعي، وعضوية د.محمد أمين عبدالصمد، وعمرو شرف، أستقرت علي عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما " F**K Darwinاللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة

الفنان المصري سيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل، و" The Hungry ones - الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.

ومن عروض الدورة العشرين اختارت اللجنة العرض الأوكراني"Lady Macbeth - الليدي ماكبث" ، والنمساوي " Cooper city - مدينة النحاس" ، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع" ، وكذا العرض العراقي " تحت الصفر " الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا .

بينما اختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي " Orpheus - اورفيوس" وأخيرا الأردني " سجون" .

