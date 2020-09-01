إيلون ماسك: ثالث أغنى رجل في العالم

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ايلون ماسك
أصبح إيلون ماسك، مؤسس شركة “تيسلا” و”سبايس إكس”، اليوم، ثالث أغنى شخص في العالم، متجاوزًا مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، بعد ارتفاع سعر أسهم شركة “تيسلا”، وذلك بعدما تصدر جيف بيزوس قائمة أغنى شخص في العالم الأسبوع الماضي، بحسب “بلومبيرغ”.
وتبلغ ثروة ماسك الآن 115 مليار دولار متجاوزة صافي ثروة زوكربيرغ البالغة 111 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وارتفعت صافي ثروة ماسك بمقدار 87.8 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مدعوماً بارتفاع قيمة شركته للسيارات الكهربائية التي ارتفعت بأكثر من 500 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وقفزت أسهم تيسلا بأكثر من 12 في المئة، وذلك بعد تقسيم الأسهم بخمسة مقابل واحد من قبل الشركة يوم الإثنين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها بنسبة 7 في المئة أخرى في تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
ايلون ماسك رجل اعمال كندي، حاصل على الجنسية الاميركية ولد في جنوب افريقيا، مستثمر، مهندس ومخترع، مؤسس شركة سبيس اكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موترز ومديرها التنفيذي، والمهندس المنتج فيها. كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، و رئيس مجلس إدارة شركه سولار سيتي. يطمح مسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة.
في ديسمبر 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم. بحلول فبراير 2018، قدرت صافي ثروته بما يقارب 20.8 مليار دولار اميركي ليدخل بذلك قائمة اغنى رجل في العال حاصلاً على المركز الثالث والخمسين.
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