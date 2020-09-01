تراند اليوم : حنان مطاوع تستعد لرمضان 2021 بـ ” ضربة معلم”

إستقرت الممثلة المصرية ​حنان مطاوع على مسلسل يحمل إسم “ضربة معلم”، لتخوض به السباق الرمضاني لعام 2021، من تأليف السيناريست فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية تعكس تفاصيل التحول في الحالة الإجتماعية لبطلة العمل نتيجة تخبطات ومفارقات حدثت لها أدت إلى ذلك التحول.

وكانت نشرت مطاوع مؤخراً بوستر حكايتها التي تحمل عنوان “أمل حياتي” من مسلسل “إلا أنا”، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول :”قريباً جداً”.

“أمل حياتي” من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبد المنعم، رامي الطمباري، نور محمود، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.