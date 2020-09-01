تراند اليوم : بالفيديو .. محمد رشاد يطرح ” في غيابه تمام”

اصدر الفنان المصري ​محمد رشاد أغنيته الجديدة “في غيابه تمام”، على قناته الرسمية عبر يوتيوب، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، ومهندس صوت مصطفى رؤوف، وهو أول عمل فني له بعد طلاقه من الإعلامية المصرية مي حلمي الذي اثار ضجة كبيرة.

الجدير ذكره ان رشاد نشر عبر صفحته الخاصة مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني مقطعاً من أغنية “صفحة وطويتها” للفنان اللبناني وائل كفوري.

وتعرض رشاد بسبب إختياره لهذه الأغنية، لعدد كبير من التعليقات المنتقدة له، إذ أشار المتابعون إلى أنه يهاجم فيها طليقته الإعلامية المصرية مي حلمي.