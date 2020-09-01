فن ومشاهير

تراند اليوم : دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة علي انستجرام – اتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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نشرت الفنانة دومينيك حوراني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

 

وظهرت دومينيك حوراني، بشورت قصير باللون الأسود، ومرتديه معه توب جذابا باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.

 

 

 

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك حوراني في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.

 

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

ووضعت مجموعة من الأساور في اليد لإكمال ظهورها الجذاب.

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